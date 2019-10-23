Москва, , 10:22 — REGNUM В ближайшие три года на реализацию программы «Моя улица» в Москве будет направлена рекордная с момента её старта в 2015 году сумма. Об этом РБК сообщает со ссылкой на источник в столичной мэрии.

Читайте также: «Моя улица»: Научат ли новые 94 млрд правильно класть плитку в Москве?

Так, на эти цели в проекте бюджета Москвы на 2020−2022 годы заложено 107,2 млрд рублей. Для сравнения: в 2017 году расходы на реализацию программы составили 42,2 млрд рублей, в 2018 году было предусмотрено 27,6 млрд рублей. В 2018—2020 годах «Моя улица» должна обойтись столичному бюджету в 71 млрд рублей.

Также по теме: В московском парке Дружбы обустроили площадки для выгула собак

На подпрограмму «Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства» на 2020−2022 годы в столичном бюджете заложено 177,4 млрд рублей.

В целом на благоустройство (парков, административных округов, озеленение, содержание памятников) за три года планируется потратить 312,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве проводятся работы по благоустройству 161 парковой и озелененной территории. Здесь создают и обновляют тропинки, детские, спортивные, а также эстрадные площадки. В столице уже появилось 25 эстрадных площадок для живых концертов и творческих мероприятий. Часть из них построили с нуля, а часть — обновили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в программу «Моя улица» включено 87 объектов