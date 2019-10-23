Тегеран, , 10:31 — REGNUM 22 октября директор Организации промышленности, шахт и торговли иранской провинции Систан и Белужджистан Надер Миршекар заявил, что за первые шесть месяцев иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) стоимость экспорта из провинции Систан и Белуджистан составила 464 млн. долларов, что на 51% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, более 90% экспорта пришлось на соседние страны. Так, экспорт в Афганистан составил 223,44 млн. долларов, в Пакистан — 218,83 млн. Надер Миршекар отметил, что основными статьями экспорта являются цемент, фрукты, газ, керамика, плитка.

В то же время, стоимость импорта провинции составила 186,52 млн. доллара, из которых на Афганистан пришлось 1,26 млн., на Пакистан — 104,3 млн.