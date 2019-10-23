Москва, , 10:20 — REGNUM Проект поправок к федеральному бюджету 2019 года, предполагающих снижение профицита госсметы, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Первоначально правительство ожидало, что по итогам 2019 года профицит окажется на уровне 1,7% от ВВП и достигнет 1,881 трлн рублей, однако теперь Минфин пересмотрел свои ожидания и считает, что по итогам года доходы превысят расходы на 1,481 трлн рублей. Таким образом, профицит окажется ниже ранее прогнозируемого и составит 1,4% от ВВП.

В госказну по итогам 2019 года должно поступить 19,970 трлн рублей. Изначально Минфин рассчитывал на 19,969 трлн рублей, однако весной правительство улучшило прогноз — по их расчетам, в госказну должно было поступить 20,175 трлн рублей. Теперь оценки Минфина возвращаются к первоначальным.

Так, в госказну поступит на 398,5 млрд рублей меньше, чем правительство планировало ранее из-за снижения сырьевых цен. По расчетам правительства, доходы госказны от продажи нефти и газа достигнут 7,841 трлн рублей.

Ненефтегазовые поступления в бюджет, напротив, вырастут на 194 млрд рублей, считают в Минфине. Так, их размер составит 12,129 трлн рублей.

При этом расходы правительство намерено увеличить — так, по итогам года они должны составить 18,489 трлн рублей, что на 195 млрд рублей выше, чем планировалось ранее.