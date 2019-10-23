Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM В Бурятии будет создан региональный Фонд поддержки дольщиков для поддержки участников долевого строительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, соответствующее постановление подписал глава Алексей Цыденов.

По мнению чиновников, фонд поможет привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Учредителем фонда станет Минстрой Бурятии.

«Много лет мы активно занимаемся решением проблем участников долевого строительства: оказываем юридическую поддержку, проводим заседания, приглашаем недобросовестных застройщиков, однако не имеем финансовой возможности помочь. Поэтому для нашего региона федеральная поддержка Фонда будет иметь огромное значение и, наконец, позволит достроить те дома, застройщики которых признаны банкротами», — отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в республике каждый пятый строящийся многоквартирный дом признан проблемным. По словам главы региона, количество обманутых дольщиков за последние полгода увеличилось вдвое.

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