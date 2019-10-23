Махачкала, , 10:20 — REGNUM Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) с января по октябрь 2019 года перевалил более 3,3 млн тонн нефти. Эта цифра в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе порта.

Всего же с начала года дагестанский порт перевалил более 3,6 млн тонн различных грузов. Отмечается, что по показателям роста грузооборота он остается лидером среди 14 портов России на Каспии. На долю ММТП приходится до 62% грузов от общего объема перевалки в российских портах Каспийского бассейна.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года порт Махачкалы впервые приступил к перевалке подсолнечного масла. До конца года планируется отправить в Иран свыше 20 тыс. тонн экспортного груза.