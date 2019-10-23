Барнаул, , 10:01 — REGNUM Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ) им. И.И. Ползунова готовит до 90% руководителей и инженерно-технических специалистов для промышленных предприятий Алтайского края, заявил ректор Андрей Марков на отчетно-выборном собрании союза промышленников региона. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба вуза.

По словам Маркова, у вуза сложилось несколько форм взаимодействия с региональными промышленниками.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков «Целевое обучение, которое теперь позволяет предприятиям на любом этапе вмешиваться в образовательный процесс, скорректировать учебный план и предоставить студенту практику с последующим трудоустройством. Это возможность наиболее близко подвести наше обучение к потребностям производства. И надо сказать, многие предприятия выбирают такую дальновидную стратегию и воспитывают сотрудника «под себя». АлтГТУ успешно создает на предприятиях базовые кафедры, учебно-производственные центы, там мы и организуем места практики и обучение проходит без отрыва от реальных задач производства».

Также он отметил, что вуз по заказу предприятий выполняет научно-исследовательские работы, в частности интересные работы, намечаются с Барнаульским станкостроительным заводом с Алтайским приборостроительным заводом «Ротор». Для сотрудников предприятий реализуются программы дополнительного профессионального образования и в рамках федерального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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