Барнаул, 23 октября 2019, 10:01 — REGNUM Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ) им. И.И. Ползунова готовит до 90% руководителей и инженерно-технических специалистов для промышленных предприятий Алтайского края, заявил ректор Андрей Марков на отчетно-выборном собрании союза промышленников региона. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба вуза.
По словам Маркова, у вуза сложилось несколько форм взаимодействия с региональными промышленниками.
Также он отметил, что вуз по заказу предприятий выполняет научно-исследовательские работы, в частности интересные работы, намечаются с Барнаульским станкостроительным заводом с Алтайским приборостроительным заводом «Ротор». Для сотрудников предприятий реализуются программы дополнительного профессионального образования и в рамках федерального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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