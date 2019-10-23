Ташкент, , 09:59 — REGNUM По итогам января-сентября 2019 года, внешнеторговый оборот Узбекистана составил 31 645,8 миллиардов долларов, что выше на 8 578, 1 миллиардов долларов или на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госкомстат республики.

Из этого числа экспорт достиг 13,677 миллиардов долларов (темпы роста — 45,5%), импорт — 17,969 миллиардов долларов (темпы роста — 31,5%). Отмечен пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму 4 291,7 миллиардов долларов.

Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 181 страной мира. Нaибольший объем его внешнеторгового оборота среди них зафиксирован с Китаем (18,7%), Российской Федерацией (14,9%), Казахстаном (8,3%), Республикой Корея (6,6%), Турцией (5,8%), Германией (2,4%) и Киргизией (2%).

В III квартале 2019 года объем внешнеторгового оборота составил 11,963 миллиардов долларов и по сравнению со II кварталом текущего года, увеличился на 16,4%.

В III квартале доля импорта во внешнеторговом обороте, по сравнению со II кварталом снизилась с 58,1 до 56,2%, а доля экспорта увеличилась с 41,9 до 43,8%.

Товарооборот со странами СНГ, по итогам января-сентября 2019 года составил 10 703,0 миллиардов долларов, а доля во внешнеторговом обороте Узбекистана достигла 33,8%.

«Также положительное влияние на взаимную торговлю оказывает укрепление социально-экономических отношений с соседними странами. Например, 37,7% товарооборота со странами СНГ занимают близлежащие государства, в их числе 42,6% — экспорт и 33,9% — импорт», отмечает ведомство.

Доля других стран во внешнеторговом обороте в отчетном периоде достигла 66,2% (20 942,8 миллиардов долларов), темпы роста внешнеторгового оборота, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составили 147,8%.

Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности наблюдается активный баланс внешней торговли с пятью странами, в частности с такими, как Афганистан (424,2 миллиона долларов), Киргизия (423,7 миллиона долларов), Таджикистан (104 миллиона долларов), Франция (44 миллиона долларов) и Иран (6,1 миллиона долларов).

«По остальным 15 странам сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота», говорится в сообщении.