Ташкент, , 09:58 — REGNUM Объем экспорта Узбекистана в январе-сентябре 2019 года составил 13 677 миллиардов долларов, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,5%, сообщает Госкомстат республики.

«За отчетный период число субъектов, занимающихся экспортом товаров и услуг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло на 1 074 единиц и их общее количество составило 5 135 единиц», говорится в сообщении.

Удельный вес товаров по экспорту составил 81,4%, из них энергоносители и нефтепродукты — 16,1%, текстиль и текстильные изделия — 8,6%, продовольственные товары — 8,4%, цветные металлы и изделия из них — 5,2%, химическая продукция и изделия из нее — 4,9%.

«Анализ структуры экспортируемых товаров и услуг в январе-сентябре 2019 года также показал, что, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, существенных изменений не произошло, однако следует отметить, что объем экспорта всех видов товаров и услуг, помимо химической продукции и изделий из нее, в январе-сентябре 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличился», отмечает ведомство.

Госкомстат отмечает, за последние три года в динамике наблюдается диверсификация структуры экспорта. Так, доля энергоносителей и нефтепродуктов возросла на 16,1%, продовольственных товаров — 2,1%, черных металлов и изделий из них — 0,5%.

«По остальным позициям отмечается снижение доли за счет существенного роста в структуре экспорта доли продовольственных товаров, энергоносителей и нефтепродуктов», говорится в сообщении.

Наибольшую долю экспорта товаров занимают природный газ (доля в общем объеме экспорта товаров 18,1%), текстильные изделия (10,6%), медь и изделия из нее (4,6%), плоды и ягоды (4,6%).

Подчеркивается, что за последние три года возрос объем экспорта в страны СНГ и их доля в общем объеме экспорта увеличилась с 32,3% в 2017 году до 34,1% в 2019 году. Соответственно доля в общем объеме экспорта других зарубежных стран составила 65,9%.

По сравнению с прошлым годом основными партнерами республики по экспорту товаров и услуг во внешнеторговом обороте в январе-сентябре 2019 года являлись такие страны, как Китай (16,4% от общего объема экспорта), Российская Федерация (13,1%), Казахстан (8,5%), Турция (6,4%), Киргизия (3,9%), Афганистан (3,1%) и Таджикистан (1,7%).

«Их доля в общем объеме экспорта превысила 50%», отмечает Госкомстат.

Также отмечается, что в текущем году среди семи крупных стран-партнеров по экспорту товаров и услуг Таджикистан восстановил свое место по доле экспорта вместо Ирана, наряду с этим, Киргизия из года в год укрепляет свою позицию, опередив Иран и Афганистан.