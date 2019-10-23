Москва, , 09:54 — REGNUM ЛДПР намерена определиться с голосованием по проекту федерального бюджета на 2020−2022 годы в ходе обсуждения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский журналистам.

«Мы окончательно примем решение после того, как послушаем министра», — заявил Жириновский.

Он обеспокоен ростом долгов у коммерческих структур при снижении внешнего госдолга.

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