Красноярск, , 09:52 — REGNUM За неделю с 14 по 21 октября крупа гречневая-ядрица в Красноярском крае выросла в цене на 4,76%. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 октября в Красноярскстате.

По данным статистиков, 14 октября килограмм гречки в регионе можно было приобрести за 53,78 рубля, а уже 21 октября — за 56,34 рубля.

Наряду с гречкой существенно подорожали за указанный период свежие помидоры (на 9,01%) и огурцы (3,97%). В то же время яблоки подешевели на 5,14%, пшено — на 3,53%, белокочанная свежая капуста — на 3,15%.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые две недели октября 2019 года гречка в Красноярском крае подорожала на 6,9%.

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