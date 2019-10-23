Киев, , 09:52 — REGNUM Энергетический проект России «Северный поток-2» представляет не только экономическую, но и военную угрозу для Украины, заявила депутат Верховной рады Ольга Белькова.

Свое заявление Белькова сделала в Страсбуре на международной конференции под названием «Путинский газопровод «Северный поток-2» и его настоящая стоимость для Европы», сообщает 24 октября украинское государственное информагентство «Укринформ». Официоз при этом не уточняет, кто выступил организатором этого мероприятия и представители каких стран там присутствовали.

Согласно источнику, Белькова объявила, что в случае реализации проект «Северный поток-2» и «Турецкого потока» Россия сможет полностью отказаться от использования украинской ГТС и потом уже «осуществить полномасштабное вторжение в Украину».

Украинский политик также констатировала, что строительство газопровода приведет к милитаризации Балтийского моря, как это уже произошло в Черном море, заявила Белькова, «где возросла военная напряженность из-за «Турецкого потока».

«Северный поток-2» не создает альтернативных источников поставок газа в ЕС, о создает монопольную зависимость Европы от поставок фактически одним маршрутом», — резюмировала представитель Киева.

Украинский эксперт Валентин Землянский саркастически называет выступление Бельковой «шедевральным», обращая внимание и на нелепое название мероприятия и на тезис о «милитаризации морей».

«Скажите, доктор, это все-таки лечится?», — задается специалист риторическим вопросом.

ИА REGNUM отмечает, что депутат Ольга Белькова представляет партию Юлии Тимошенко «Батькивщина», а не властную «Слуга народа». Она является главой парламентского подкомитета по банковской деятельности. Избрана в Раду по партийному списку, в котором занимала 17-ое место.