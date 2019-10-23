Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Стоимость создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом (через Москву) составит порядка 2,295 трлн рублей. Такие расчеты сделали в ОАО «РЖД» и передали их в правительство.

«Из суммарных затрат 1,695 трлн руб.— это внебюджетные инвестиции (преимущественно инвестпрограмма ОАО РЖД). Еще 600 млрд руб. должен предоставить федеральный бюджет», — пишет 23 октября «КоммерсантЪ».

По данным источника, 1,59 трлн руб. потребуется на участок Санкт-Петербург — Москва длиной 659 км, еще 530 млрд руб.— на участок Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км. Дополнительно потребуются 30,6 млрд руб. на проектирование участка ВСМ между двух столиц.

Ранее сообщалось, что к строительству участка Москва — Нижний Новгород РЖД готовы приступить уже сейчас и запустить линию к 2024 году. Плановый срок запуска участка Санкт-Петербург — Москва — 2026 год.

Пассажиропоток на московско-петербургском участке, по расчетам РЖД, составит 30,6 млн пассажиров в год, на нижегородском участке — 16,8 млн пассажиров, еще 662 тыс. человек — транзитные пассажиры.

«В нынешнем варианте проект предполагает сохранение движения «Сапсанов» по существующей инфраструктуре», — добавляет «КоммерсантЪ».

Читайте ранее в этом сюжете: «РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург