Нур-Султан, , 09:32 — REGNUM По итогам трех кварталов 2019 года в Казахстане было выпущено на 47,5% больше транспортных средств, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

Всего за отчетный период в Казахстане было произведено 33 500 транспортных средств. Самое большое количество произведенных транспортных средств пришлось на легковые автомобили — 29 846 экземпляров, что на 41,2% больше, чем год назад. Однако доля легковушек в общем объеме производства за год уменьшилась с 93% до 89,1%.

Стоит отметить, что в Казахстане с начала года заметно выросло производство грузовой техники — на 166%, что в количественном выражении составляет 2133 экземпляров. Также на 267% увеличился выпуск автобусов (848 ед.). Кроме того, за отчетный период было произведено 613 прицепов и полуприцепов (+58%) и 60 экземпляров прочей специализированной техники.

Казахстанский автозавод «СарыаркаАвтоПром» с начала 2019 года выпустил 16 442 транспортных средства. Стоит отметить, что на это предприятие приходится половина от всех выпущенных автотранспортных средств в Казахстане.

Напомним, продажи авто по итогам сентября 2019 года в Казахстане выросли на 10%, до 5954 экземпляров.

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