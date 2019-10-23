Гуанчжоу, Китай, , 09:26 — REGNUM ВРП столицы провинции Гуандун на юге Китая города Гуанчжоу вырос на 6,9% за первые три квартала 2019 года, превысив 1,78 трлн юаней ($251 млрд), сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Инвестиции в основные фонды за первые три квартала в Гуанчжоу выросли на 21,1%. Среди них инвестиции в инфраструктуру, промышленность и недвижимость выросли на 27,6%, 25,9% и 18,9% соответственно за указанный период. Общий объем розничных продаж потребительских товаров в городе достиг 734,69 млрд юаней, что на 8,2% выше в годовом исчислении.

Как сообщало ИА REGNUM, ВРП всей провинции Гуандун за аналогичный период вырос на 6,4% в годовом исчислении, достигнув отметки 7,72 трлн юаней. Для сравнения, ВРП провинции Юньнань прибавил 8,8% — достигнув 1,3 трлн юаней.

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