Москва, , 09:03 — REGNUM Чтобы Россия могла решать свои фундаментальные экономические проблемы, ей нужно расти на 1−2% быстрее мировой экономики, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«В России темпы экономического роста сильно отстают от среднемировых. При этом России для того, чтобы решать ее фундаментальные проблемы нужно расти хотя бы на 1−2% быстрее мировой экономики, а мы очень сильно отстаем. Но даже при таком вялом развитии видно, кто является главным бенефициаром устройства нашей хозяйственной системы. Это крупные собственники, которые концентрируют в своих руках все больше доходов, — сказал Комолов. — Если посмотреть на динамику неравенства за последние десятилетия, то можно обнаружить удручающую тенденцию — как минимум половина наших с вами соотечественников с середины 1980-х годов значительно снизили свой уровень реальных располагаемых доходов. Где-то на 20−25%».

Иными словами, как подчеркнул Комолов, люди живут хуже, чем 30 лет назад.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее выступая в ходе заседания консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), глава правительства рф Дмитрий Медведев заявил, что в российской экономике «всё в порядке», так как объём промышленного производства и товарооборот растут, а макроэкономические показатели «находятся на очень хорошем уровне».

Читайте ранее в этом сюжете: Делягин снова громко раскритиковал Медведева