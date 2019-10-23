Москва, 23 октября 2019, 09:03 — REGNUM Чтобы Россия могла решать свои фундаментальные экономические проблемы, ей нужно расти на 1−2% быстрее мировой экономики, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Иными словами, как подчеркнул Комолов, люди живут хуже, чем 30 лет назад.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее выступая в ходе заседания консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), глава правительства рф Дмитрий Медведев заявил, что в российской экономике «всё в порядке», так как объём промышленного производства и товарооборот растут, а макроэкономические показатели «находятся на очень хорошем уровне».
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