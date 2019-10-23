Москва, , 09:02 — REGNUM Во вторник, 22 октября, нефть Brent умеренно подорожала, но рост застопорился в районе психологической отметки 60 долларов за баррель. Несмотря на позитивный внешний фон и оптимистичные отраслевые сигналы, котировки не смогли развить полноценный восходящий импульс и уже на утренних торгах в среду вернулась в красную зону, — отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре нефтяного рынка также сказано:

«Поводом для покупок послужили сообщения о том, что страны ОПЕК+ могут рассмотреть более глубокое ограничение добычи на декабрьском саммите в качестве реакции на ухудшение перспектив спроса в 2020 году как следствие напряженных торговых отношений между США и Китаем. Впрочем, эти разговоры не оказали существенного влияния на Brent, которая продолжает привлекать продажи на росте и в целом остается в режиме консолидации с нисходящим уклоном.

Тем временем данные API отразили рост запасов сырой нефти в Штатах, которые увеличились на 4,45 млн баррелей, что почти вдвое превысило ожидания трейдеров и аналитиков. Запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе сократились на 702 тыс. и 3,5 млн баррелей соответственно, но это не помогло скрасить общую картину. Таким образом, если верить оценкам института, сегодняшний официальный отчет Минэнерго укажет на дальнейшее увеличение запасов черного золота, хотя при этом не исключено, что добыча отразит некоторое снижение после продолжительного сокращения числа действующих буровых установок в стране.

В целом на рынке по-прежнему превалируют понижательные риски, хотя давление на котировки несколько ослабло — сегодня на утренних торгах хотя бы наблюдаются попытки пробоя уровня 59 долларов за баррель, тогда как об уверенном тестировании ключевой отметки 60 долларов, судя по всему, пока речи не идет».