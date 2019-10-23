Уфа, , 09:05 — REGNUM Планшетные компьютеры получили бригады скорой помощи в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновников, планшетными компьютерами оснащены 345 бригад скорой медицинской помощи республики.

Такие компьютеры необходимы для получения доступа к мобильному автоматизированному рабочему месту государственной информационной системы в сфере здравоохранения Башкирии. С их помощью врачи смогут вести прием вызовов в онлайн режиме и оперативно узнавать истории болезни пациентов по пути к ним. Кроме этого, планшеты дадут возможность оформлять первичную документацию и оповещать медицинское учреждение о самочувствии больного. Это даст возможность сотрудникам больницы, в случае необходимости, заранее приготовится к приему больного.

Отмечается, что некоторые бригады скорой помощи уже получили такие компьютеры и начали на них работать в тестовом режиме. По словам заместителя главного врача по медицинской части Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф Александра Степанова, до конца текущего года планируется полностью перейти на этот вид передачи информации.

Напомним, что оснащение планшетными компьютерами бригад скорой помощи в Башкирии проходит в рамках региональной программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» национального проекта «Здравоохранения».