Горно-Алтайск, , 09:00 — REGNUM В Республике Алтай будут «выращивать» своих предпринимателей, начиная со школы и вуза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом заявил глава Олег Хорохордин на форуме «Открытые инновации-2019» в Сколково.

В ходе сессии он поделился с коллегами-губернаторами опытом того, как находить точки роста в регионе, где нет крупных производств, небольшое население и всего один государственный вуз. По его словам, ранее в республике был создан региональный центр инжиниринга, который уже оказывает различные услуги предпринимателям.

Кроме того, в сентябре было подписано соглашение с Фондом содействия инновациям о сотрудничестве, который и позволит «выращивать» предпринимателей из местных жителей.«Уже провели первый конкурс, и первые гранты отправились к победителям», — отметил Олег Хорохордин, добавив, что в работе со школьниками большую роль будет играть Кванториум, который вскоре откроется в Горно-Алтайске.

Напомним, в ходе форума глава региона подписал с председателем правления Фонда «Сколково»Игорем Дроздовым соглашение о сотрудничестве в сфере технологического развития. Как сообщало ИА REGNUM, это позволит талантливым алтайским студентам, молодым учёным и предпринимателям могут становиться резидентами Сколково, не выезжая за пределы региона.

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