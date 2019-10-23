Чита, , 08:59 — REGNUM Газета «Вечорка» рассказала, в каких непростых условиях приходится работать работникам Забайкальского территориального центра медицины катастроф. Журналисты по праву окрестили их «вторыми после Бога» и отмечают, что медиками самим нужна «скорая помощь» — специализированное здание, соответствующее современным стандартам.

«Из-за отсутствия единой базы сегодня, к сожалению, сложилась ситуация, когда машины медицины катастроф располагаются в гаражах на территории клинической больницы по улице Коханского. При этом они стоят «голые», без медицинского оборудования, и не заправленные», — поясняют журналисты «Вечорки».

По их словам, то, что воздушные суда, оборудованные медицинскими модулями, приземляются на приличном расстоянии от стационара, приводит к тому, что теряются драгоценные минуты для спасения жизней.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников назвал катастрофическим отток медицинских работников в регионе. По словам чиновника, особенно сильно в Забайкалье ощущается нехватка врачей-терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, а также узких специалистов.

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