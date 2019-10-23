Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM Научно-производственное предприятие «Старт» имени А.И. Яскина заняло лидирующую позицию в списке российских производств в разрезе повышения производительности труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

НПП уже шесть месяцев участвует в реализации напроекта «Производительность труда и поддержка занятости», и смогло набрать наибольшее число баллов в стране — 33 из 42 — по списку федерального центра компетенций.

Предприятие смогло радикально улучшить производительность труда на пилотной площадке — слесарно-сварочном участке механического цеха. В частности, срок по производству одного из узлов — поворотной рамы — удалось сократить с 210 до 135 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские промышленники могут помочь модернизировать энергетику Белоруссии. В частности, Уральский турбинный завод предлагает внедрить в республике системы прогнозирования, которые могут предсказывать возникновение и развитие неисправностей в энергетическом комплексе.

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