Иркутск, , 08:47 — REGNUM Иркутская область ежегодно достигает установленных в майских указах президента России целевых показателей по зарплате врачей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом заявил министр здравоохранения области Олег Ярошенко.

По данным ведомства, в первом полугодии средняя зарплата врачей составляла 77,58 тыс. рублей, среднего медперсонала — 39,36 тыс, младшего — 38,3 тыс. рублей. Отмечается также, что оценку выполнения показателей проводит Росстат и Министерство здравоохранения России.

«Минздрав региона для каждой подведомственной медицинской организации ежегодно устанавливает целевые показатели средней зарплаты для указанных категорий работников, с учетом территориальной расположенности, типом учреждения, укомплектованности кадрами медицинских организаций и уровнем доходов от платной деятельности, так как в среднюю заработную плату включаются все источники поступления средств в медицинскую организацию», — отметил министр.

Поэтому, по его словам, целевые показатели по медицинским организациям могут различаться.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, половина иркутских врачей в 2018 году не получали положенные по указу президента Путина 200% от средней зарплаты в регионе. Об этом заявил директор НПЦ «Госучёт» Роман Ерженин.

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