Ульяновск, , 08:46 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в России было продано 3555 автомобилей УАЗ, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

С января по сентябрь 2019 года в РФ был куплен 26 331 внедорожник ульяновского производства. Здесь мы наблюдаем падение на 3% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, доля машин УАЗ на российском авторынке составила 2,1%.

Наиболее популярной моделью ульяновского автопроизводителя в сентябре стал флагманский внедорожник УАЗ «Патриот». За месяц эту модель купили 1234 автолюбителя — на 6% меньше, чем годом ранее.

Напомним, ранее в России стартовали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. УАЗ с коробкой «автомат» доступен в четырех комплектациях: «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I.

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