Горно-Алтайск, , 08:30 — REGNUM Талантливые студенты, молодые учёные и предприниматели из Алтая могут становиться резидентами Сколково, не выезжая за пределы региона. Об этом написал на своей странице глава республики Олег Хорохордин по итогам своего участия в форуме «Открытые инновации-2019».

Он подписал с председателем правления Фонда «Сколково» Игорем Дроздовым соглашение о сотрудничестве в сфере технологического развития.

«Хочу подчеркнуть, что это не просто подписание очередного документа. Соглашение позволит привлекать в республику инновационные компании, готовые создавать рабочие места», — отметил глава.

По его мнению, вопросы инновационного развития актуальны и для Республики Алтай, а внедрение инноваций в сфере связи, образования, переработки, энергетики может стать реальным шансом повысить качество жизни жителей.

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