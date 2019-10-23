Владивосток, , 08:39 — REGNUM Согласно заявленным в национальном проекте показателям зарплат врачей, они должны получать вдвое больше средней заработной платы на территории, тем не менее власти скорее играют со статистикой, чем добиваются выполнения «дорожной карты», считает врач из Приморского края Ирина Карташова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Начиная с 2015 года, когда начались разного рода оптимизации, из нашей поликлиники были сокращены или вынуждены были уволиться, пожалуй, половина врачей. На оставшихся легла вся нагрузка, которая, разумеется, никуда не ушла. Плюс прибавилось много «писанины», которая отнимает очень много времени. Ни у кого нет никакого чувства уверенности в завтрашнем дне. Я со своим 20-летним опытом работы не знаю, предложат мне завтра уволиться или ещё поработаю. Но при реально получаемой на руки зарплате в 40 тысяч рублей и всё возрастающих нагрузках я не представляю, что будет дальше. Ни о каких 80 или более тысячах, о которых пишут в СМИ, что должен получать врач, мне неизвестно», — рассказала Ирина.

Врач отметила, что в скором времени она, как и весь коллектив клиники, могут перейти к режиму «итальянской забастовки», сократив свой функционал до того, который соответствует оплате труда, уклоняясь от неоплачиваемых дополнительных нагрузок.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты, оценивающие ситуацию, складывающуюся в медицине, предрекают российскому здравоохранение «итальянские забастовки». Между тем чиновники разных уровней рапортуют об исполнении указов президента РФ Владимира Путина о повышении заработной платы в системе здравоохранения. Медработники же всё чаще жалуются на низкие заработки.