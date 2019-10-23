Орск, Оренбургская область, , 08:17 — REGNUM В Оренбургской области новый собственник Орского вагонного завода представил губернатору Денису Паслеру планы по развитию предприятия, в свою очередь глава региона обещал содействие в решении ряда вопросов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Работа, которую мы вели последние полгода, принесла результаты: у завода новый собственник, который намерен инвестировать в развитие производства и вывести предприятие из кризиса. Коллектив предприятия сохранен, завод работает. Перспективы понятны. Занятость, новые рабочие места, наращивание производства — в решении этих вопросов я гарантирую содействие региона», — заявил Денис Паслер.

Основной темой встречи с новым собственником Орского вагонного завода стало развитие предприятия. Генеральный директор ООО «Новая вагоноремонтная компания» Вадим Михальчук отметил, что главные направления — это увеличение объемов планового ремонта с 300 до 600 железнодорожных вагонов в месяц, а также запуск линии чистовой обработки колесных осей и вывод ее на проектную мощность.

«Колесные пары — востребованный продукт, мы уже работаем с потенциальными партнерами, на предстоящий год проблем с заказами не будет», — сказал он.

Завод специализируется на ремонте железнодорожных вагонов и колёсных пар, способен выпускать 6000 осей и до 1500 колёсных пар в месяц. Сегодня продуктивность значительно ниже. Линия по обработке осей, смонтированная восемь лет назад, фактически не работала из-за недостатка средств на окончание пусконаладочных работ.

Новый собственник попросил содействия в получении в аренду дополнительного участка земли и решении вопроса с железнодорожными путями неработающего никелькомбината. Губернатор поручил муниципалитету и минэкономразвития области помочь в решении этих вопросов.

Читайте ранее в этом сюжете: Московская компания купила вагонный завод в Оренбуржье