Барнаул, , 08:15 — REGNUM Ещё один коллектив алтайских медиков заявил о невыносимых условиях работы. Как сообщает канал «Алтайские крайности», катастрофической назвали складывающуюся ситуацию врачи Ключевской районной больницы. В их обращении, направленном в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко и министра здравоохранения Дмитрия Попова отворится об острой нехватке кадров.

«Те, кто есть — увольняются, а новые не приходят. Работать за 15 тысяч рублей (а иногда и за 8) дураков нет. Как следствие — больница заключает договор с узкими специалистами специалистами из других районов, и людям приходится ездить туда», — отмечается в сообщении канала.

Помимо медиков, в Ключевской ЦРБ страдают и пациенты, им приходится полностью оплачивать своё лечение из-за перебоев с реактивами для лаборатории и медицинскими препаратами.

Также персонал ЦРБ недоволен тем, как осуществляется распределение заработной платы между администрацией и непосредственно лечащими специалистами. В частности, речь, по словам медиков, идёт о расхождении фактической заработной платы и данных бухгалтерии, непрозрачности поступлений от платных услуг, закупках и работе пищеблока.

«Самое главное — это нежелание властей слушать коллектив, который неоднократно обращался к ним по поводу положения в больнице», — сказано в обращении к властям края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожая ситуация складывается во многих алтайских ЦРБ. К примеру, в районной больнице Топчихинского района кадровый дефицит усугубился внутренним конфликтом персонала и руководства. Медики этого учреждения неоднократно говорили, что новый главный врач позволяет себе унижать персонал, наказывать рублём без повода и «закрывать глаза» на ненадлежаще оказываемые медицинские услуги населению. Вследствие этого уже произошло несколько ситуаций, когда пациента можно было спасти, но медики сами признают — они не сделали всё зависящее от них.

На сегодняшний день обеспеченность врачами в Алтайском крае составляет 48,5%, а специалистами среднего звена — 60,8%.

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В сентябре со скандалом закрыли единственное родильное отделение в Новоалтайске. Это учреждение являлось межрайонным и обслуживало 250 тысяч населения.

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