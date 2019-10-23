Новосибирск, , 08:11 — REGNUM На модернизацию систем теплоснабжения Новосибирской области в текущем году запланировано 321 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Так, в городе Черепаново в рамках комплексной модернизации системы теплоснабжения запланирована установка восьми газовых котельных.

«Финансовую поддержку в проведении модернизации оказывает Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Решение о предоставлении финансовой поддержки принято правлением Фонда в сентябре — 133 млн рублей уже поступили в Новосибирскую область», — уточнили ИА REGNUM в правительстве региона.

Кроме того, с начала 2019 года в Новосибирской области было газифицировано почти 4,5 тысячи домовладений, всего по состоянию на 1 октября — 123 693 домовладения.

На газификацию в регионе в текущем году планируется направить более 1,2 млрд рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.