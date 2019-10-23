Москва, , 08:10 — REGNUM Данные Росстата о росте реальных доходов жителей России в третьем квартале 2019 года на 3% «не бьется» с другими данными о состоянии российской экономики, сообщает 23 октября РБК со ссылкой на директора Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игоря Николаева.

Он отметил, что, по данным Росстата, оборот розничной торговли в третьем квартале замедлился до 0,8% с 1,6% во втором. Также снижается средний чек покупок граждан, тогда как платежи по кредитам растут.

«Нестыковочка получается: реальные доходы растут, а в остальном мы наблюдаем снижение. Конечно, здесь нет железобетонной связи, но корреляция должна быть», — отметил Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в РФ наблюдается сокращение доли наименее обеспеченных групп населения. Это следует из данных Росстата, основанных на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения за первые два квартала года.

По данным Росстата, в 2019 году доля семей, которым хватает доходов только на еду, сократилась с 15,2% в первом квартале до 14,1% во втором, а доля домохозяйств, заявивших о нехватке средств даже на питание, сократилась с 0,8% до 0,7%.

При этом отмечается рост числа семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, — с 49,2% в первом квартале до 49,4% во втором. C 31,7% до 32,6% увеличилась также доля домохозяйств, которые могут позволить себе не только еду и одежду, на и товары длительного потребления, отметили в Росстате.

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