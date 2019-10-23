Магадан, Магаданская область, , 08:02 — REGNUM В очереди на получение жилья в Магаданской области состоит 130 детей-сирот. На приобретение квартир необходимо более 200 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из общей очереди 51 человек ждёт жильё с 2018 года.

«Чтобы приобрести жильё для 130 выпускников детских домов необходимо более 230 млн рублей. В бюджете Магаданской области на эти цели было выделено всего 6 млн. В мае городские депутаты обращались в областное правительство, к губернатору. Тогда на покупку жилья к 6 млн добавили ещё 30. Но это на 200 млн. меньше, чем нужно. И даже если сейчас город получит все эти деньги, мы не успеем квартиры купить, потому что прежде надо будет проводить конкурсы на заключение муниципальных контрактов, а это не один месяц. В следующем году будут новые выпускники, денег потребуется ещё больше. Но, к сожалению, всё, что мы можем в этой ситуации — направлять обращения, просить, требовать. Будем продолжать до тех пор, пока нас не услышат», — сказала первый зампредседателя думы Магадана Виктория Голубева.

К решению проблемы привлекли прокуратуру. Уже вынесено 40 решений в пользу сирот. До конца года удастся купить лишь 23 квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии другая проблема — есть деньги, но не выполняется программа. Власти подгоняют муниципалитеты. Всего в жилье в республике нуждаются 1 026 детей-сирот.