Уагадугу, 23 октября 2019, 07:46 — REGNUM Китай станет почетным гостим на 5-й Международной мультисекторной торговой ярмарке Уагадугу (FIMO) в Буркина-Фасо, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.
Ярмарка проходит под заголовком «качества агропродовольственной обработки и требования международного рынка» и патронажем премьер-министра Буркина-Фасо Поля Каба Тиеба.
Целью FIMO является дать возможность странам-участникам узнать о текущих трендах в развитии агропродовольственной индустрии Буркина-Фасо. Кроме того, планируется создать платформу для улучшения сельскохозяйственной сферы страны, дабы обеспечить конкурентоспособность отрасли.