Иркутск, , 07:36 — REGNUM К неутешительному выводу пришёл генеральный директор научно-практического центра «Госучёт» (НПЦ «Госучёт) Роман Ерженин, проанализировав данные по средней зарплате в 110 медицинских учреждениях Иркутской области из 118 — по категориям «Врачи и средний медицинский персонал». Как передаёт ИА «ИрСити», несмотря на то, что по указу президента зарплата врачей должна составлять 200% от средней по экономике, а среднего медперсонала — 100%, почти половина (47,6% врачей, или 3990 человек), не получают зарплату в 73 826 рублей при средней по экономике 36 913 рублей.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналогичная картина сложилась и по зарплатам среднего медицинского персонала: 54% медсестёр (или 11 194 человека) не получают зарплату в 36 913 рублей. Теперь, судя по переписке чиновника с иркутским спикером Сергеем Соколом, последует прокурорская проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в государственных учреждениях здравоохранения Иркутской области трудятся 8936 врачей и 22 949 работников из числа среднего медперсонала, а уровень обеспеченности врачами превышает среднероссийский и составляет составляет 38,5 специалиста на 10 тыс. населения.

Что касается ранее прозвучавшего заявления о получении медиками зарплаты в размере 80 тысяч рублей, то, как пояснил спикер, такую сумму получает человек, работая на три ставки.

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