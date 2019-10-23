Зея, Амурская область, , 06:58 — REGNUM Четырехкратная нехватка задействованных рабочих кадров может привести к очередному срыву сроков реконструкции Зейского аэропортового комплекса, считает глава Росавиации Александр Нерадько. Об итогах совещания с его участием 23 октября сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

«Мы сегодня посмотрели, какие этапы работ выполнены, оценили, какой объем предстоит еще выполнить, с тем количеством рабочих сил, работающих на данном объекте сегодня, есть некоторые опасения. На объекте вместо 70 рабочих, должно сейчас работать — 270, 300 специалистов, иначе в сроки не уложитесь», — отметил Нерадько.

Представитель подрядчика, которым является главное военно-строительное управление Министерства обороны России ФГУП «ГВСУ № 7», заверил присутствующих на совещании, что к 20 июля 2020 года работы будут завершены. Ему поручено в недельный срок предоставить план работ на 2019 год и до окончательного ввода объекта в эксплуатацию.

Зейский аэропорт, реконструкция которого началась еще в 2015 году, является важнейшим транспортным узлом для Приамурья, обеспечивающим полеты самолетов АН-2 и других подобных типов в населенные пункты на побережье Зейского водохранилища. В настоящее время пассажирские перевозки по этим маршрутам осуществляются вертолетами Ми-8, что существенно дороже.

Реконструкция аэропорта должна была завершиться еще в 2017 году. К настоящему времени отставание от планируемого срока ввода его в эксплуатацию составляет уже 24 месяца.

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