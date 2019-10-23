Пекин, , 06:39 — REGNUM Шанхай выделил 49 платформ для проведения выставки и торговли импортными товарами в рамках выставки China International Import Expo (CIIE), сообщает агентство Синьхуа.

Первая группа из 31 торговых платформ импортировала товаров на 75,2 млрд юаней ($10,63 млрд) после проведения первой CIIE в ноябре 2018 года, что на 108% больше в годовом исчислении. Для укрепления этого показателя власти Шанхая добавили в список торговых платформ еще 18 компаний, увеличив их общее количество до 49.

Напомним, что Вторая Китайская выставка импортных товаров и услуг CIIE-2019 пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае. Для ее обслуживания будет привлечено 5800 добровольцев среди студентов и молодёжи.

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