Челябинск, , 06:37 — REGNUM В Челябинской области растут цены на гречневую крупу. 14 октября она стоила 49,35 рублей, тогда как год назад, 15 октября 2018-го, — 46,92 рублей, говорится в материалах Росстата.

Гречка

15 июля 2019 года килограмм можно было купить в среднем по 47,19 рублей. 16 сентября он стоил 48,8 рублей. Рост есть, но постепенный, без резких перепадов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России фиксируют очередное подорожание гречневой крупы. Некоторые наблюдатели считают, что тем самым продавцы стремятся создать ажиотаж и по выгодным ценам распродать остатки прошлого урожая.