Урумчи, Китай, , 06:21 — REGNUM Таримское месторождение нефти крупнейшей китайской нефтегазовой компании PetroChina поставило 240 млрд кубометров природного газа в 15 регионов страны уровня провинции по газопроводу «Запад-Восток», сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Таримское месторождение, расположенное в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны, является крупнейшим в Китае и одним из самых трудных для освоения в связи с жесткой почвой и непростыми подземными условиями.

За последние 15 лет поставки природного газа с Таримского месторождения по трубопроводу «Запад-Восток» увеличились с 351 млн кубометров в год на момент ввода в эксплуатацию в 2004 году до 25 млрд кубометров в год, сообщили в PetroChina Tarim Oilfield Company.

Будучи третьим по величине добытчиком природного газа материкового Китая, Тарим производит шестую часть всего природного газа, добываемого в стране. В компании сообщили, что месторождение приносит пользу 400 млн жителей 120 городов Китая и более 3000 предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: PetroChina сообщила о разведке огромного месторождения газа в Синьцзяне