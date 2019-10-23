Большой Камень, Приморский край, , 06:21 — REGNUM Индийские компании рассматривают вопрос заказа на ССК «Звезда» в Приморье судов различных классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе НК «Роснефть».

Читайте также: На судоверфи «Звезда» заложили четвертый танкер серии «Афрамакс»

Интерес был озвучен во время визита делегации из Индии на предприятие: потенциальные партнёры оценили ход строительства верфи, а также постройку судна снабжения и танкера класса «Афрамакс» в сухом доке и на достроечном стапеле.

Технологические возможности судоверфи позволяют строить все существующие и перспективные виды судов, которые потенциально могут быть интересны индийским партнёрам.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртый танкер типа «Афрамакс» заложен на стапеле судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне.