Петропавловск-Камчатский, 23 октября 2019, 04:38 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском полномасштабно заработала вертикальная ферма по выращиванию зелёных культур, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Через месяц планируют собрать первый урожай.
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Такая технология является всепогодной и позволяет избежать сезонного колебания себестоимости. С 1,5 тыс. кв. метров тепличного комплекса будут снимать ежемесячно урожай в 5 тыс. кг зелени.
«Параллельно идёт процесс юридического оформления проекта, который будет реализован через механизм муниципально-частного партнерства. Это позволит осуществлять поставку зелени и овощей в учреждения соцсферы города по фиксированной цене», — написал на своей странице в Фейсбуке мэр Петропавловска Виталий Иваненко.
Как сообщало ИА REGNUM, Фонд развития Дальнего Востока намерен вложить 600 млн рублей в круглогодичный комплекс по выращиванию овощей и зелени в Якутии.
Запуск проекта позволит обеспечить жителей республики овощами местного производства.