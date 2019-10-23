Биробиджан, , 04:22 — REGNUM По итогам первого полугодия 2019 года в Еврейской автономной области 26,8% жителям заработанных доходов хватает только на покупку еды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Росстата, в среднем в России по итогам первых трёх месяцев 2019 года 15,2% российских семей сообщили, что их финансовые возможности позволяют приобрести только продукты питания (в первом квартале 2018 года таких было 16,7%).

Во втором квартале 2019 года доля таких семей опустилась до 14,1% против 16,1% год назад. Таким образом, количество людей, работающих только «за еду» в Еврейской автономной области почти вдвое больше, чем в среднем в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проводимого на Дальнем Востоке опроса выяснилось, что практически половина жителей желают покинуть регион.