Москва, , 03:32 — REGNUM Основатель компании Qiwi Сергей Солонин вложил $17 млн в криптовалюту мессенджера Telegram Павла Дурова, передаёт 23 октября газета «Известия».

Солонин сообщил изданию, что согласен на перенос срока передачи токенов из-за иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и готов подождать, пока претензии американских властей будут сняты. О планах других инвесторов криптовалюты он не осведомлён.

Помимо Сергея Солонина, из всех инвесторов криптовалюты известен только основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Последний, как сообщается, отказался давать какие-либо комментарии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в октябре американский регулятор через суд приостановил ICO блокчейн-платформы TON, на которой будет работать криптовалюта Gram. SEC сочла, что Gram в действительности является не криптовалютой, а ценной бумагой, для выпуска которой требуется раскрытие дополнительной информации, чего компания не сделала. Команда, работавшая над созданием блокчейн-платформы, не согласилась с изложенными в иске аргументами.

На данный момент известно, что Telegram Group Inc продала 2,9 млрд цифровых токенов по сниженной цене 171 первичному покупателю по всему миру, в том числе 39 покупателям из США. Все покупатели должны были получить свои Gram не позднее 31 октября 2019 года при запуске блокчейна, однако теперь сроки приходится перенести.

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