Новосибирск, , 03:18 — REGNUM Новосибирская область занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа по производству медицинских инструментов и оборудования. На область приходится более 44% от общего объёма в целом по Сибири. Таковы данные Новосибирскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За девять месяцев текущего года в Новосибирской области произведено медицинских инструментов и оборудования на 720 млн рублей. Это на 17, 5% или 107, 3 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Основные производители —субъекты малого предпринимательства. На долю крупных и средних предприятий приходится 27,8% произведённых мединструментов и оборудования.