Исламабад, , 07:19 — REGNUM 22 октября советник премьер-министра Пакистана по финансам Абдул Хафез Шейх заявил, что Исламабад выполнит все требования (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) к февралю 2020 года.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Хафез Шейх отметил, что планы правительства в вопросе борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег полностью совпадают с инструкциями ФАТФ.

По словам советника пакистанского премьера, ФАТФ одобрил действия Исламабада по 22 из 27 пунктов «портфолио», рассмотренного на заседании в Париже. Теперь, как отметил советник, Пакистану остается до февраля полностью выполнить оставшиеся пять требований из списка.

Напомним, что по итогам заседания ФАТФ в Париже, Пакистан был оставлен промежуточном «сером списке» организации. Однако, международная структура пригрозила, что Исламабад может оказаться в «черном списке», если не выполнит требования ФАТФ до февраля. Положение в «черном списке» будет означать серьезные ограничения для финансового сектора Пакистана.