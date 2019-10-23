Красноярск, , 02:11 — REGNUM В Киргизский город Ош из Красноярска с 29 октября можно будет улететь российской авиакомпанией. Об этом сообщает красноярское издание ДЕЛА.ru.

В настоящее время во второй по численности населения город Киргизии, официально именуемый «южной столицей», летает единственный рейс киргизской авиакомпании по воскресеньям.

Первый авиарейс Красноярск — Ош авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетит из международного аэропорта Красноярска имени Д. А. Хворостовского 29 октября в 14:00 (время местное). Перелет займет три часа.

Самолет компании Airbus A320 будет летать в Ош по вторникам всю зиму.

Ош расположен на юге Киргизии в 300 километрах от Бишкека. Его история насчитывает более 3000 лет. В настоящее время численность населения города превышает 270 тыс. человек.

Ош объявлен «Культурной столицей тюркского мира» на 2019 год.