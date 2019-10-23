Ханой, , 07:11 — REGNUM Вьетнам становится все более привлекательным направлением для инвесторов. Стабильный экономический рост, дешевая рабочая сила, высокий уровень потребления, все это привлекает потенциальных инвесторов. При этом именно сектор сельского хозяйства — приоритетное направление для многих инвесторов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», среди компаний, который наиболее активно инвестируют в экономику Вьетнама — японские фирмы.

За первые девять месяцев 2019 года японские компании вложили в сельское хозяйство Вьетнама 270 млн долл., что на 17% больше объемов аналогичного периода 2018 года.