Ханой, , 07:26 — REGNUM В настоящее время во Вьетнаме активно развиваются технологические стартапы. Многие из них постепенно выходят на международный уровень.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс» со ссылкой на члена правительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), правительство Вьетнама в настоящее время делает все возможное для создания благоприятных условий, в которых вьетнамский бизнес будет развиваться наиболее активными темпами. Технологические стартапы — это компании, которые имеют наибольшие перспективы роста как на внутреннем рынке, так и на внешних.

Среди наиболее успешных примеров стартапов из Вьетнама, которые уже осуществляют свою деятельность на территории зарубежных стран, — Ecomobi, FastGo, Vinalink.