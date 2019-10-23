Ханой, , 07:12 — REGNUM Несмотря на негативную динамику в течение первой половины 2019 года, вьетнамский фондовый продемонстрировал положительный рост в сентябре и октябре текущего года.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», эксперты указывают на то, что позитивная динамика на фондовом рынке Вьетнама сохранится до конца года.

Одной из ключевых проблем для вьетнамского фондового рынка остается проблема ликвидности, что подрывает интерес инвесторов к вьетнамскому рынку. Тем не менее, уверенность инвесторов была восстановлена за счет сохранения ключевой ставки в США, а также за счет вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) и ЕС. В связи с этим эксперты прогнозируют сохранению позитивной динамики.