Ханой, , 07:28 — REGNUM В своем очередном ежегодном докладе Азиатский банк развития спрогнозировал рост ВВП Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) на уровне 6,8% в 2020 году.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», несмотря на сложные условия международной торговли в настоящее время, вьетнамская экономика сохранит позитивную динамику. Высокий стабильный рост сохранится на протяжении всего 2020 года.

Азиатский банк развития также спрогнозировал снижение инфляции во Вьетнаме до 3% в 2020 году.