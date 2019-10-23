Ханой, , 07:29 — REGNUM В настоящее время совокупный объем товарооборота Хошимина составляет 85,2 млрд.долл. Через порты города проходят крупные торговые потоки.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», инфраструктура основных портов города не соответствует современным стандартам. В случае модернизации инфраструктуры, объемы товарооборота могут значительно увеличиться. По предварительным расчетам, ожидаемый рост может составить 18−20%.

Правительство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) уже прорабатывает этот вопрос. Предполагается упрощение административных процедур регистрации товаров в портах, обновление основных объектов инфраструктуры за счет государственных кредитов.