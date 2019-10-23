Иркутск, , 00:08 — REGNUM На пресс-конференции в Иркутске генеральный директор НПЦ «Госучёт» Роман Ерженин рассказал о том, что почти половина врачей, работающих в Иркутской области, не получала в 2018 году зарплату, соответствующую указу президента РФ, сообщает сетевое издание Babr24.

Согласно майскому указу от 2012 года, к прошлому году средняя зарплата врачей должна была достичь 200% от средней зарплаты по региону. Врачи в Прибайкалье должны были получать 73 826 рублей при средней зарплате 36 913 рублей. Исследование Романа Ерженина показывает, что повезло увидеть такие деньги лишь 47,6% специалистов — 3990 гражданам. Такая же ситуация и со средним медперсоналом, который должен зарабатывать 100% от средней зарплаты по области. Свои 36 913 рублей получали лишь 54% или 11 194 человека.

Роман Ерженин отправил данные об исполнении указа спикеру местного Заксобрания Иркутской области Сергею Соколу. Ознакомившись с информацией, парламентарии направили их в региональную прокуратуру.

На сайте Минздрава Иркутской области указано, что зарплата врачей с 2015 по 2018 год выросла с 48,2 до 72,3 тысячи рублей, а зарплата среднего медперсонала — с 26 до 36 тысяч рублей. По словам Ерженина, сведения эти достоверные, но учитывают среднюю зарплату по всем медучреждениям в области, поэтому говорить об исполнении указа совсем некорректно.

В НПЦ «Госучёт» выяснили, что минимальная зарплата, которую получают врачи Прибайкалья, составляет 34,4 тысячи рублей, а максимальная равняется 106 тысячам рублей. Самая высокая зарплата у медсестер — 56,5 тысячи рублей, а самая низкая — 25,3 тысячи рублей.