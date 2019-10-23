Гувахати, , 07:16 — REGNUM Министр торговли Бангладеш Типу Мунши призвал Индию отменить запрет на экспорт репчатого лука. Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Лук

В своей речи на заседании индийско-бангладешской комиссии по торговле Типу Мунши подчеркнул, что Дакка испытывает трудности по удовлетворению собственных потребностей в луке. Министр торговли Бангладеш также выразил свое недовольство по поводу того, что Нью-Дели не сообщил заранее о своём намерении ввести запрет на экспорт указанного товара.

Типу Мунши также добавил:

«Мой индийский коллега Пиюш Гоял пообещал отменить ограничения на вывоз лука после выборов в законодательное собрание штата Махараштра».

Отметим, что голосование на выборах в заксобрание Махараштры и Харьяны состоялось 21 октября.

Напомним, что правительство Индии ввело запрет на экспорт лука в сентябре 2019 года. Причиной тому послужили проливные дожди на западе страны, уничтожившие значительную долю урожая указанного продукта. Западные штаты, в том числе и Махараштра, выступают основными производителями репчатого лука в Индии.