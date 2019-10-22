Киргизская Республика, , 22:37 — REGNUM Зарплаты учителей в школах столицы Киргизии с 1 октября были увеличены на 30% или на 3 000 — 4 500 (2 700 — 4 100 рублей) с учетом всех надбавок и доплат. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете утверждают, что заработная плата учителя начальных классов, имеющего высшее образование, после повышения составила в среднем 22 506 сомов (20 500 рублей).

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Если педагог имеет стаж работы до пяти лет и степень бакалавра, что его зарплата выросла до 15 381 сома (более 14 000 рублей) в месяц. А учитель с магистерской степенью и стажем свыше 15 лет должен начать получать 20 901 сом (около 19 100 рублей).

Учителю-специалисту с высшим образованием и стажем работы более 15 лет после повышения стали начислять заработную плату в размере 18 921 сом (около 17 300 рублей).

В мэрии уточняют, что речь идет о тех школьных педагогах, которые получали образование до введения Болонской системы.

Оплата труда технического и младшего обслуживающего персонала столичных школ остается на прежнем уровне — повышение зарплат их не затронуло.

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